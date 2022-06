Sufrió Britney Spears un ataque de pánico

CDMX.- El sueño de casarse con Sam Asghari provocó en Britney Spears un ataque de pánico antes de la ceremonia.

A través de redes sociales, la «Princesa del Pop» compartió una serie de fotografías sobre la boda y reveló que estuvo nerviosa toda la mañana del jueves.

«Estuve tan nerviosa toda la mañana, pero luego, a las 2:00 p.m., realmente me di cuenta ¡¡¡NOS CASAMOS!!! Tuve un ataque de pánico y luego me recuperé», escribió.

Spears, de 40 años, agradeció al equipo encargado en la decoración al hacer que su casa de California pareciera un castillo; asimismo, dijo estar en shock por la gente que asistió a la ceremonia.

«Drew Barrymore, mi chica crush, y Selena Gómez, que por cierto es mucho más bonita en persona, ¡¡¡ambas vinieron!!! Me quedé sin palabras. Besé a Madonna de nuevo y bailamos en la noche con Paris Hilton», agregó la cantante. (Ángela Janayna Mendoza Parada/Agencia Reforma)

