CDMX.- Alanis Morissette reveló por primera vez en Jagged, un nuevo documental producido por HBO, que fue violada por varios hombres, de quienes no reveló su identidad, cuando tenía 15 años, informó el medio estadounidense The Washington Post.

“Me llevó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización por mi parte”, dice la intérprete, ahora de 47 años, en el documental.

“Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como: ‘Oye, tenías 15 años, no estás consintiendo a los 15′”, comparte la artista; la edad legal en Canadá es a los 16.

Las supuestas agresiones sexuales habrían tenido lugar a finales de los años 80, cuando grababa maquetas para Geffen Records, varios años antes de que su álbum Jagged Little Pill (1995), que se colocó en los primeros puestos de las listas con ventas de unos 33 millones de copias, saliera a la venta.

“Ahora estoy como, ‘Oh sí, todos son pedófilos. Todo es un estupro’ (delito sexual en el que alguien mayor de edad, generalmente, mantiene relaciones sexuales con adolescentes que consienten la relación a través del engaño o abuso de superioridad)”, añadió.

La canadiense lamente que muchas personas critiquen una revelación de este tipo cuando han pasado ya varias décadas.

La cadena HBO lo difundirá en su plataforma a partir de este otoño, como parte de la próxima serie de documentales musicales Music Box.

relacionada con la depresión posparto. (Staff/Agencia Reforma)