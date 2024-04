Un grupo de jóvenes zacatecanos resultaron heridos tras sufrir un accidente automovilístico tipo volcadura mientras se desplazaban por la carretera federal No. 45 Norte, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El percance ocurrió el martes a las 07:30 de la mañana, en el kilómetro 28+500 de los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Norte.

Personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga y agentes de la Guardia Nacional acudieron al lugar, donde encontraron una camioneta Honda Odyssey, modelo 2007, color blanco y con placas de circulación ZFA-031-E del estado de Zacatecas, fuera de la cinta asfáltica, con visibles daños en su carrocería.

El vehículo era conducido por un joven identificado como Steve Ricardo, de 23 años, con domicilio en el fraccionamiento Colina del Padre IV Sección, quien resultó lesionado, al igual que su acompañante Luis Fernando, de 18 años, con domicilio en el fraccionamiento Villas de Universidad, ambos en la ciudad de Zacatecas.

Una ambulancia del ISSEA llegó al lugar del accidente, y los paramédicos les brindaron la atención prehospitalaria necesaria, determinando que no era necesario trasladarlos a algún hospital.

Se estableció que la camioneta Honda Odyssey se desplazaba a exceso de velocidad en sentido de sur a norte por la carretera federal No. 45 Norte. Al llegar al kilómetro 28+500, el conductor perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, lo que provocó la volcadura del vehículo de manera aparatosa.