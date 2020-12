Hay falta de medicamentos para sedar a los pacientes intubados por COVID en terapia intensiva en algunos hospitales privados y públicos de Aguascalientes, denunció el ex presidente del Colegio de Medicina Interna y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

Detalló que la falta de insumos es una realidad en el Estado y se ha dejado sentir en algunos hospitales privados, así como en los hospitales públicos del IMSS, el Hospital Hidalgo e ISSSTE. “Sí, de alguna manera en unos más que en otros, es la realidad y en los públicos seguramente será peor porque hay un mayor volumen de pacientes. Tan solo en el Hospital Hidalgo hay 40 intubados y el IMSS tiene muchísimos más, más del doble”.

Márquez Díaz reconoció que Aguascalientes se encuentra en una crisis sanitaria terrible, aunado a que la población no respeta las recomendaciones, lo que está provocando que el estado entre en un problema muy grave donde la gente no hace caso a lo que se le dice. “Realmente estamos entrando en una trampa que no percibimos nosotros mismos, como sociedad y gobierno. No estamos llenando las expectativas porque no hay una autoridad que guíe a la sociedad y simplemente se deja a la libre responsabilidad de la gente”.

“No tenemos una sociedad que por naturaleza sea responsable y estamos cayendo a una trampa…” Francisco Márquez Díaz, infectólogo

Faltan en los anaqueles…

Anesket (Ketamina) 50 mg.

Propfol

Cisatracurio

Fenodid (Fentanilo)*

Relatrac (Atracurio)*

*Se estima que sean surtidos los últimos días del año. En el caso de los otros medicamentos, no hay fecha estimada de abastecimiento.