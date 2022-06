Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La expansión de las organizaciones criminales en México ha dejado a doctores y otros trabajadores de la salud atrapados en la violencia, y ha creado una grave escasez de médicos en zonas donde los peligros son más pronunciados.

En Tamaulipas, los médicos son secuestrados para atender a los criminales heridos en enfrentamientos. En Guerrero, grupos criminales cobran a las clínicas médicas una extorsión mensual. Y en Zacatecas, personal médico fue asesinado porque transportaron a miembros de un cártel enemigo a un hospital.

«Un doctor recién graduado tiene miedo de ejercer en áreas rurales», dijo a The New York Times el doctor José Luis Pérez Ávalos, director de estudios de medicina en la UAM, unidad Xochimilco.

«Porque el crimen ha permeado en todos lados».

En general, el país no tiene escasez de médicos. Hay 2.4 doctores por cada mil residentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso es más que en la mayoría de los países en América Latina, y poco menos que en EU, que tiene 2.6 doctores por cada mil habitantes.

Sin embargo, la creciente inseguridad junto con los bajos salarios han llevado a que los doctores y otros trabajadores de la salud renuncien a sus empleos, dejando posiciones sin llenar en clínicas desde Tamaulipas y Chihuahua hasta Chiapas y Oaxaca, según especialistas en salud.

Además de atender la violencia en áreas rurales, especialistas en salud señalan que el Gobierno necesita aumentar los salarios y asegurarse de que los hospitales y clínicas tengan suministros básicos.

El sueldo promedio para un médico general en México es equivalente a apenas 15 mil dólares al año (unos 300 mil pesos), y muchos doctores de grandes áreas metropolitanas ven pocos incentivos para arriesgar sus vidas ejerciendo en regiones asoladas por la violencia.

