Los Gallos de basquetbol de la UAA disputaron esta semana su partido correspondiente a la jornada de la Liga ABE ante el Tecnológico de Jiquilpan, en territorio michoacano. La escuadra aguascalentense llegó a tener la ventaja durante casi todo el partido, pero en el cierre los locales le dieron la vuelta al marcador y se quedaron con el triunfo.

El partido entre michoacanos y Gallos se disputó en las instalaciones del Tecnológico de Jiquilpan, en Michoacán. En el primer cuarto, el conjunto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mostró fortaleza y logró tomar una ventaja de nueve puntos, misma que prácticamente se mantuvo al cierre del segundo periodo, cuando la diferencia era de ocho unidades.

En el tercer cuarto, los de Jiquilpan empezaron a responder y los Gallos fueron bajando la intensidad poco a poco, lo que comenzó a reflejarse en el marcador. Otro factor clave fueron las faltas, pues para el último cuarto el equipo de la UAA se quedó sin tres de sus titulares.

En el cuarto periodo, los de Jiquilpan llegaron a anotar más de 35 puntos, mientras que los Gallos apenas superaron las 20 unidades, lo que dejó un marcador final de 103-90 a favor de los michoacanos y representó una dolorosa derrota para los Gallos en este cierre de año.

Con esta derrota, el equipo de la UAA se quedó con una marca de 6-4, a falta de solo un partido en este 2026 antes de la pausa invernal de la temporada. Este último duelo será el próximo viernes 27 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el Poliforum Morelos de la UAA, ante los Linces de la UVM de Zapopan