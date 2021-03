Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El entorno laboral para los adultos mayores de 65 años se torna complicado, pues en 2020 el empleo de este grupo cayó 11.1 por ciento anual y es el que muestra peor recuperación.

Durante el año pasado el empleo de los trabajadores del rango de edad descrito en el sector informal se contrajo 12.5 por ciento anual, mientras que el empleo formal tuvo un retroceso de 6.1 por ciento, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Inegi.

Si bien el grupo de los jóvenes de 14 a 24 años tuvo una caída más pronunciada en el empleo formal, con 13.6 por ciento, y una baja de 5.4 por ciento en el informal, para febrero de este año este sector muestra una mejor recuperación.

Para febrero pasado, el empleo para los mayores de 65 años cayó 6.20 por ciento, en tanto que para los jóvenes hasta 29 años refleja menor retroceso, con 6.16 por ciento.

Para el segmento de 30 a 49 años, la afectación fue de 2 por ciento y el rango de edad que tuvo una menor disminución fue el de 50 a 64 años, con un retroceso de 1.35 por ciento.

Según los expertos, la recuperación del empleo para los mayores de 65 años es complicada debido a que es poco probable que vuelvan a recontratar a aquéllos que tenían una plaza formal antes de la pandemia.

Además, muchos de los mayores de 65 años de edad desempeñaban actividades informales.

“Un ejemplo son los adultos mayores que tenían un subempleo, no trabajaban todo el tiempo, que no recibían un salario, sino recibían propinas, como las personas que ayudaban a poner los artículos en el supermercado, o las personas que tenían una ocupación en la calle.

“Todas ellas perdieron dramáticamente su empleo porque eso era su sustento”, señaló Armando Leñero, analista del Centro de Estudios del Empleo Formal.

Añadió que una posible recuperación llevará tiempo porque los adultos mayores podrán regresar a las actividades cuando disminuyan los riesgos de contagio por el Covid-19 o avance la campaña de vacunación.

“¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Muchos de ellos no se van a recuperar, porque es difícil que personas que hayan perdido su empleo en la formalidad los vuelvan a reincorporar.

“Por otro lado la tendencia es que se contrate a personas más jóvenes y no a personas más grandes, además de despedir lo antes posible a mayores de 65 años”, afirmó Leñero.

Detalló que los sectores más afectados por la pandemia, donde se empleaban los adultos mayores, son el comercio y los servicios.