Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En México, una de cada cuatro empresas fue víctima de algún delito el año pasado, los más frecuentes la extorsión, el robo hormiga y el asalto o robo de bienes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

«Durante 2025 se estima que 25.9 por ciento de las unidades económicas del País fue víctima de algún delito», señaló el Inegi.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto estimado de 115 mil millones de pesos, es decir, 0.46 por ciento del PIB.

La Encuesta también expuso el gasto estimado en medidas preventivas aplicadas por parte de las unidades económicas, que fue de casi 59 mil millones de pesos, o sea, 51.2 por ciento del costo total del delito.

«Para 2025 se estimó 1.4 millones de establecimientos, uno de cada cuatro en el País, que fueron víctimas de al menos un delito. Por otra parte, se reportó una cantidad de 3 millones de delitos vinculados a esas unidades económicas», dijo Graciela Márquez, titular del Inegi, al presentar la ENVE 2026.

Si bien la extorsión fue el acto delincuencial más frecuente, con 787 mil durante 2025 -91 por ciento vía telefónica-, el fraude es el delito que más se incrementó, de acuerdo con la Encuesta.

En el caso del fraude, la tasa por cada 10 mil unidades económicas pasó de 522 en 2023 a 633 en 2025, mientras que el delito informático también creció, en este caso de 150 a 180 en la misma comparativa.

Por otro lado, Márquez destacó que el porcentaje de delitos no denunciados o sin carpeta de investigación, alcanzó 91.8 por ciento, lo que significa que en 2025 se denunció sólo 9.9 por ciento de los delitos contra empresas.