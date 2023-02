Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Alrededor de 90 por ciento de las empresas de manufactura no pueden cubrir la totalidad de las plazas laborales que requieren para cubrir las necesidades de la relocalización de procesos productivos, conocido como nearshoring.

Este año ha ha sido más complejo para las empresas de manufactura poder cubrir de manera completa su plantilla laboral, pues cada vez sus clientes les demandan mayor producción como efecto del nearshoring, pero no hay suficiente personal disponible, reconoció Rodrigo Arciniegas, director de Catch Consulting, firma que analiza datos en materia de capital humano.

«Están mandando mucho trabajo a un país que por ahora no tiene tanta gente disponible para laborar», refirió.

Cada industria manufacturera tiene un porcentaje diferente de falta de personal calificado pero en general 90 por ciento de las empresas no puede cubrir al 100 por ciento su plan de contratación, es decir, completo.

De igual manera, añadió, no se ha podido reducir la rotación de personal, la cual se ubica entre 50 y 70 por ciento anual.

Las empresas deben enfrentar mayores niveles de rotación, pues ante la alta disponibilidad de vacantes es más probable que los trabajadores puedan moverse de empleo para encontrar las mejores condiciones posibles, informó Arciniegas.

La mayor demanda de mano de obra ha traído consigo que los trabajadores se estén desplazando entre las entidades del País donde hay proyectos de expansión industrial acentuado por el nearshoring.

Por ejemplo, en San Luis Potosí es complicado encontrar mano de obra local y se ha recurrido a la gente de Guanajuato, Nuevo León o Coahuila para completar producción que se les demanda, destacó.

«¿Qué pasa cuándo crece tanto la cantidad de vacantes que ya no te da la población que tienes ahí?», cuestionó.

Por ejemplo, dijo, las empresas que abastecen al sector automotriz solían incrementar su personal en promedio entre 6 y 9 por ciento, mientras que ahora el ritmo es de 12 por ciento, informó.

Dentro de la manufactura, aseguró, hay varias industrias que se han visto favorecidas por una demanda de mayor producción enfatizada por el nearshoring como la automotriz, electrónicos (fabricación de equipos como computadoras o celulares), plástica (producción de resinas y materias primas), farmacéutica y alimenticia.

México ha registrado menores tasas de desempleo que otros países latinoamericanos, pues de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de desempleo en el País fue de 3.2 por ciento en octubre de 2022, mientras que en Colombia fue de 11 por ciento durante el mismo periodo.