Sufre recaída Daniel Bisogno

CDMX.- Daniel Bisogno encendió las alarmas luego de ser hospitalizado nuevamente por complicaciones hepáticas.

Fue a través del canal Multimedios que la conductora María Luisa Valdés dio a conocer la información. Según ella, fuentes cercanas al actor le contaron que acudió a un nosocomio por problemas de hígado.

Minutos después, el programa Ventaneando compartió en su cuenta de X (antes Twitter), la versión oficial del estado de salud del presentador.

«Nuestro querido @DaniBisogno ingresó de nueva cuenta al hospital para exámenes de rutina. Esta tarde (ayer) en @ventaneandouno les informaremos cómo se encuentra. #Ventaneando. #LoVisteEnVentaneando», escribieron.

Ya en el programa, Paty Chapoy dio más detalles sobre cómo se estaba el también empresario.

«Está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza, así que les vamos a seguir informando cómo está. En la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado», agregó. (Staff/Agencia Reforma)