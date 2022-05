Antonio Baranda Agencia Reforma

SAN SALVADOR, El Salvador.- Aunque México está en los primeros lugares en el ranking de países con más crimen organizado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a El Salvador cooperación en seguridad y apoyos en programas sociales para hacer frente a la inseguridad.

Al dar una conferencia conjunta con el Presidente salvadoreño Nayib Bukele, López Obrador hizo referencia a que México duplicará los apoyos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que entrega a El Salvador para evitar que grupos criminales puedan engrosar sus filas.

«Estamos quitándole el semillero a las bandas, que los jóvenes tengan posibilidad de estudio y tengan posibilidad de trabajo», indicó.

En tanto, el Presidente salvadoreño anunció que su país y México concretaron un acuerdo bilateral que incluye cooperación en materia de «seguridad y defensa». No se dieron a conocer los detalles.

A pesar de los exhortos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, López Obrador no hizo ningún llamado a su homólogo salvadoreño para poner fin al régimen de excepción y toques de queda, impuesto para combatir a las pandillas, que han provocado múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Bukele agradeció a AMLO que México mantenga una política de no intervención con otros países.

