Sufre Mark Wahlberg la muerte de su mamá

CDMX.- El actor Mark Wahlberg y su hermano Donnie, miembro fundador del grupo pop New Kids on the Block, anunciaron en sus redes sociales el triste deceso de su madre Alma, a los 78 años, informó Variety.

La matriarca de la familia tuvo nueve hijos con su ex marido Donald Wahlberg: Donnie, Paul, Robert, Jim, Arthur, Tracey, Michelle, Debbie y Mark. Ambos se divorciaron en 1982; Donald murió en 2008.

Los fans de ambos actores conocieron más de Alma gracias al reality show de A&E, Wahlburgers, que se enfoca en el restaurante de hamburguesas de la familia. El programa se realizó de 2014 a 2019.

En un sentido homenaje este domingo, Donnie recordó a su madre como una “guerrera” y un “ángel”.

“Estoy muy bendecido de haber sido traído a este mundo, criado, enseñado y puesto en el camino de mi vida por una mujer tan increíble”, escribió el también productor e histrión.

“La alegría de mi madre Alma por la vida, el amor y la gente, combinada con el orgullo por sus humildes comienzos y la negativa a olvidar de dónde venía. Sin duda, me transformó en el hombre que soy”.

Ante el deceso, Mark Wahlberg, quien solía llevar a su mamá a las ceremonias de premios, compartió en Instagram una imagen de Alma, junto al texto: “Mi ángel. Descansa en paz”. (Staff/Agencia Reforma)