Sufre crisis convulsiva en comercio de José María Chávez

Un joven de 24 años sufrió una crisis convulsiva mientras se encontraba en un establecimiento comercial ubicado sobre el boulevard José María Chávez, en la ciudad de Aguascalientes, lo que provocó la movilización de paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal.

La emergencia fue reportada a través de la frecuencia de radio, luego de que se solicitara asistencia médica para una persona que presentaba convulsiones.

Al llegar al establecimiento, los elementos localizaron a Jonathan, de 24 años, quien ya se encontraba consciente y orientado.

Durante la valoración, el joven explicó que padece epilepsia y que minutos antes había comenzado a sentirse mal, hasta presentar contracciones y espasmos breves en distintas partes del cuerpo.

Los paramédicos revisaron sus signos vitales y determinaron que se encontraban dentro de parámetros que permitían brindarle atención en el mismo establecimiento, sin necesidad de trasladarlo de emergencia a un hospital.

Finalmente, le proporcionaron recomendaciones generales y le indicaron la importancia de acudir con un especialista para dar seguimiento a su padecimiento.