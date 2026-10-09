Staff Agencia Reforma

CDMX. -Céline Dion sufrió una aparatosa caída durante su presentación en el Plenitude Arena de París, donde se encontraba interpretando «Dans un autre monde», pero la cantante se levantó de inmediato y continuó con el espectáculo como si nada hubiera pasado.

El momento quedó registrado en un video compartido en redes sociales por Gary Francq, quien relató a Storyful que se sintió «muy sorprendido y preocupado» al ver caer a la intérprete de «The Power of Love», aunque también quedó impresionado por la manera en que logró incorporarse y seguir bailando frente al público.

En las imágenes se observa a Dion saltando varias veces a la pata coja mientras interpretaba el tema de 1998, hasta que perdió el equilibrio y terminó en el suelo, sin embargo, la artista de 58 años reaccionó rápidamente, se puso de pie, levantó el pulgar hacia sus seguidores y retomó su presentación.

A pesar del incidente, Francq aseguró que fue «una noche increíble», mientras que Dion volvió a demostrar su determinación para mantenerse sobre el escenario después de haber retomado su actividad artística tras varios años marcados por problemas de salud.

La cantante regresó a los escenarios el mes pasado con el inicio de su residencia en París, un momento especialmente emotivo debido a su lucha contra el síndrome de la persona rígida, enfermedad que hizo pública en 2022 y que la llevó a cancelar diversos conciertos.

«Prometí no llorar. Esta noche quiero cantar para ti, para mí, para la vida», expresó Dion durante su regreso, mientras que también aseguró que había cumplido la promesa de volver a estar frente a su público.

El regreso de Dion forma parte de una serie de 10 presentaciones que la estrella anunció en marzo para París, con las que busca reencontrarse con sus seguidores y mantener vigente su carrera pese a los desafíos de salud que ha enfrentado.