Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A Daira Martínez Mejía, con tan sólo 9 años de edad, le apasiona la vida en el Universo, estudiar su origen, cambios, transformaciones y condiciones.

De origen queretano, la niña genio tiene el deseo de expandir el conocimiento para ponerlo al alcance de todos con su Proyecto Fénix y, con ello, algún día llegar a Marte.

«Soy un sueño que se construye cada día. Una niña que piensa en grande y comienza en pequeño, que busca aportar al cuerpo el conocimiento de forma sólida y desde la ciencia bien hecha anticipar y resolver los retos que enfrentamos», aseguró durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026.

Daira aprendió a leer de forma autodidacta a los 3 años de edad, para los 5 ya había ofrecido la primera de 47 conferencias nacionales e internacionales que ha impartido en su corta su vida.

Ahora, no sólo suma 5 libros de su autoría, sino que está nominada al premio internacional Latin American Leaders Awards 2026, en la categoría Mujeres Auténticas de América Latina, por sus investigaciones sobre Maximiliano de Habsburgo y Carlota.

Martínez cursa actualmente la licenciatura en Historia en la Universidad América Latina, pero su deseo más ferviente es convertirse en astrobióloga -investigadora de la vida en el Universo- y visitar Marte.

Es por eso que una de sus áreas de estudio es el aeroespacio, mediante el Proyecto Fénix, donde busca apoyar a astronautas análogos -que se someten a condiciones extremas para simular misiones desde la Tierra- para realizar investigaciones sin carecer de financiamiento.

«Deseo continuar aprendiendo e inspirar a más niñas, niños, que descubran que no tienen límites y que las áreas STEM, también son para niñas. Deseo seguir estudiando historia y convertirme en astrobióloga. Quizá un día llegar a Marte», reposa en su biografía.

Como parte de este entrenamiento, Daira ascendió en condiciones extremas al Nevado de Toluca, atravesando por lluvia, temperaturas bajo cero y neblinas, pero tal como ella cuenta: «¡Conquisté la cima!».

También participó en un proyecto de la Agencia Espacial Europea para formar astronautas análogos y publicó 12 artículos relativos al tema.

Uno de sus objetos de estudio son los extremófilos, organismos capaces de subsistir en condiciones extremas, distintas a las formas de vida en la Tierra.

Hasta hace unas semanas, Daira buscaba financiamiento para poder viajar a Viena, donde se celebrarán los premios Latin American Leaders Awards 2026.