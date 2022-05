Félix Zapata Agencia Reforma

CDMX.- Cruz Azul recibe hoy a Tigres por la ida de Cuartos de Final y quiere demostrar desde ya que tiene todo para ser campeón del Clausura 2022.

Tras sufrir en el Repechaje ante Necaxa, La Máquina encara al sublíder de la competencia, pero lo hace con un ánimo renovado, como lo reveló el defensa Luis Abram.

«Este equipo está para ser campeón, como club grande, anímicamente esto te levanta, más allá de cómo se dio el partido, anímicamente lo necesitábamos. Estamos para pelear sí o sí por el campeonato, así que vamos por ahí. El equipo está para soñar», aseguró el zaguero peruano en entrevista con CANCHA.

Sólo que los celestes necesitan recuperar la memoria en el Estadio Azteca, en donde ya suma tres partidos sin ganar, incluso cuatro si se incluye el que encaró como visitante administrativo ante el América.

Cruz Azul bien puede aprovechar que los felinos han batallado fuera de casa, pues en sus últimos cuatro compromisos como visitante, suman dos derrotas, por un empate y apenas una victoria.

Si La Máquina sale con gasolina del primero de la serie, también puede aprovechar que no pierde en el Universitario desde el Apertura 2014.

Sin embargo, Tigres ya recuperó a varios de sus jugadores, como Juan Pablo Vigón, además del campeón de goleo André-Pierre Gignac, quien cerró la Fase Regular con una lesión, la cual superó durante la semana que se disputó el Repechaje.

Por su parte, los celestes no podrán contar aún con su defensa Pablo Aguilar ni con su volante Carlos Rodríguez, quienes reaparecerían hasta Semifinales.

Cruz Azul se ve para cosas importantes, pero Tigres no quiere fracasar de nuevo en la Liguilla, una deuda pendiente para la gestión de Miguel Herrera, que el torneo pasado se despidió con su equipo en Semifinales.

