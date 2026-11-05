La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA) respaldó la transparencia y el acceso a la información pública, pero pidió responsabilidad en la difusión de los salarios del personal académico, al señalar que las remuneraciones no determinan la calidad ni el desempeño de los profesores.

Mediante un comunicado, el sindicato fijó su postura ante la publicación de sueldos en la plataforma digital ¿Cuánto gana mi profe?, creada por estudiantes de la UAA para facilitar la consulta de información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El pronunciamiento surge tras difundirse las percepciones de autoridades universitarias, entre ellas las del rector Juan Carlos Arredondo Hernández, quien, según la plataforma, recibe 253 mil 364.08 pesos brutos mensuales, equivalentes a 168 mil 113.61 pesos netos.

La ACIUAA reconoció el derecho ciudadano a conocer las remuneraciones pagadas con recursos públicos; sin embargo, advirtió que las opiniones personales incorporadas en plataformas digitales, sin mecanismos de verificación, pueden generar desinformación y afectar la reputación de los docentes.

Asimismo, sostuvo que estas valoraciones no constituyen evaluaciones académicas formales y que los ingresos económicos no reflejan necesariamente el compromiso profesional.

Finalmente, reiteró que la transparencia no debe convertirse en un instrumento de descalificación del trabajo académico.