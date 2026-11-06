La percepción mensual bruta del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Juan Carlos Arredondo Hernández, aumentó 79.3% entre el primer informe trimestral de 2026 y el último reporte de la Plataforma Nacional de Transparencia, con corte al 30 de septiembre, al pasar de 141 mil 327 a 253 mil 364 pesos.

Al respecto, el rector aseguró que su remuneración respeta los límites establecidos en el artículo 127 constitucional, que impide a los servidores públicos percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Sostuvo que la Universidad debe cumplir con esta disposición y advirtió que una violación generaría observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y las sanciones correspondientes.

Arredondo Hernández explicó la variación entre los informes trimestrales al señalar que durante el último periodo hubo ingresos mayores que, al compensarse con los de otros trimestres en los que fueron menores, modificaron el monto reportado.

Afirmó que los 253 mil 364 pesos corresponden a una percepción bruta, a la que todavía deben aplicarse los descuentos por impuestos y seguridad social, y que las remuneraciones están determinadas por el presupuesto asignado y los organismos internos de la Universidad.

Explicó que los tabuladores establecen cantidades específicas para el pago del rector, secretarios y directores, por lo que no puede modificar unilateralmente su salario. Añadió que llegó a la institución con la remuneración que históricamente han recibido los rectores y aseguró que desconocía el monto exacto de sus ingresos.

Sobre la plataforma ¿Cuánto gana mi profe?, desarrollada por jóvenes universitarios, manifestó su respeto y consideró que se trata de un esfuerzo de transparencia. También dijo respetar el posicionamiento de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA (ACIUAA), que pidió respeto hacia los maestros y cuidado en el manejo de la información salarial.

El rector agregó que algunos docentes se han acercado para informarle que recibieron llamadas de extorsión en las que les solicitaron dinero a partir de la publicación de sus percepciones. Sin embargo, subrayó que su nivel de preparación les ha permitido evitar caer en estas modalidades de extorsión.