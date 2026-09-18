Raúl Chávez Díaz, expresidente del Colegio de Contadores Públicos, señaló que la propuesta fiscal del Paquete Económico 2027 debe revisarse a fondo, particularmente por las restricciones para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, debido a posibles limitaciones en deducciones y pérdidas fiscales.

En rueda de prensa, explicó que una empresa puede registrar pérdidas durante determinados periodos sin que ello signifique que haya dejado de operar. Añadió que se plantean limitaciones para deducciones relacionadas con anticipos a proveedores, servicios, rentas y algunos pagos al extranjero. Advirtió que esto podría provocar que empresas con pérdidas tengan que cubrir impuestos aun cuando no generen utilidades suficientes.

Consideró que el propósito declarado de combatir prácticas fiscales indebidas, empresas factureras y esquemas de planeación fiscal agresiva requiere una revisión más profunda, pues, desde su punto de vista, las medidas propuestas inciden principalmente sobre contribuyentes que ya se encuentran dentro de la formalidad.

En este contexto, planteó que una reforma fiscal de mayor alcance debería revisar mecanismos relacionados con precios de transferencia, paraísos fiscales y traslado de utilidades hacia otros países, particularmente cuando se trata de compañías multinacionales.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, señaló que el incremento de los costos fiscales y laborales también representa un factor relacionado con la informalidad. Ante este escenario, planteó que, para reducirla, se requieren facilidades fiscales y estímulos para los pequeños negocios, de manera que incorporarse a la formalidad represente una alternativa viable. Chávez Díaz sostuvo que la política fiscal debe buscar un equilibrio entre la recaudación y la generación de condiciones para que las empresas puedan invertir, crecer y mantener empleos.