Si la quinta parte de los usuarios del agua potable no paga la mensualidad, entonces supondría que Veolia está limitada para solucionar la escasez del vital elemento en varias colonias de la ciudad, sin embargo con los 240 mil que sí lo hacen es más que suficiente para que ofrezca una eficiencia que ha brillado a lo largo de los casi 30 años de la concesión.

Lo que sucede es que pagan justos por pecadores, porque la mala atención la sufren aún aquellas personas que están al corriente de su pago toda vez que la suspensión se aplica por sectores, por ende no hay distingo alguno.

Según el oficioso abogado en jefe de la concesionaria, Refugio Muñoz de Luna, se tiene una cartera de 315 mil usuarios, de los cuales el 20% no paga o registra atraso de varios meses, por lo que Veolia lleva a cabo cortes en el servicio para forzar una respuesta y esto lleva a que los perjudicados pidan el apoyo de CCAPAMA para que se vuelva a reconectar, haciéndolo bajo el acuerdo de firmar un convenio que los compromete a pagar en el tiempo acordado, para ello se hace un estudio socioeconómico a cada quejoso y así determinar en qué condiciones pueden solucionar el asunto.

Por ello el también empleado municipal insiste que es “altamente importante” que los morosos hagan su parte “y se acerquen a acordar planes de regularización a través de una diversidad de programas para que se pongan a mano”.

Contrario a esa actitud, Muñoz de Luna no ha mencionado en los cinco años que lleva como director de CCAPAMA cuál es la sanción a que se hace acreedora Veolia, por dejar sin el servicio por varios días y hasta semanas a diversos domicilios y lo que es peor, que cobre la mensualidad completa lo que a todas luces es un atraco. Simplemente aplica la política del avestruz y deja en total libertad a la filial francesa de atender el reclamo cuando le plazca.

Según el mismo informante, entre las evasivas que tiene Veolia para ser deficiente está la presencia de tomas clandestinas “en diferentes puntos del municipio, en especial en la zona de las ladrilleras”, donde se utiliza el agua potable para la fabricación de ladrillos, “por lo que se ha tenido que utilizar la fuerza pública” para evitar que lo hagan, sin embargo en otros sectores donde no hay ese tipo de negocios es crónico el faltante o que se recibe con un mínimo de presión, lo que motiva que en los departamentos que se ubican en el segundo, tercer o cuarto nivel no la reciban. Por su parte, Veolia se concreta a enviar -de vez en cuando- un camión-cisterna, con lo que considera que ya cumplió su obligación de dotar del vital líquido.

Lo que necesitan los aguascalentenses es un organismo verdaderamente ciudadanizado, que se encargue de vigilar el total cumplimiento del servicio y al mismo tiempo que tenga facultades legales para llevar a juicio a la empresa cuando no justifique el faltante. Mientras persista la ausencia de auténticos defensores del pueblo seguirá el problema, a ciencia y paciencia de la autoridad municipal que se hace que la Virgen le habla, cuando legalmente está obligada a proporcionar un servicio eficiente y oportuno.

ARRINCONADOS

Pese a las condiciones adversas en que desarrollan su actividad, los abarroteros se niegan a rendir plaza, por lo que luchan con todos los elementos a su alcance para evitar que los aplasten las cadenas de negocios, que con la suficiente potencia económica abren aquí y allá sucursales.

Resulta materialmente imposible competir con ese tipo de tiendas, sin embargo tienen a su favor el interés de los “marchantes”, de seguir contando con la tienda de la esquina, entre otras razones porque la atiende su propietario y que a su vez forma parte del grupo vecinal, que ofrece precios accesibles y parte de sus productos los vende al detalle y otro punto de vital importancia es que les dan crédito, pagando cada ocho o quince días, algo que no tienen las cadenas extendidas de comercio.

Ante todas las incidencias que enfrentan hay una y tiene que ver con las actuales condiciones en que se desenvuelve el comercio en general, que son los aforos y horarios de cierre, lo cual, a decir del presidente de la Asociación de Abarroteros Unidos, Gilberto López Torres, no hay piso parejo, ya que mientras ellos están en extremo vigilados y los multan si alguno de los inspectores considera que no respetaron el decreto gubernamental, las tiendas de conveniencia no son molestadas pese a que incumplen el ordenamiento.

En la agrupación se ha reportado que varios de esos negocios no cierran a las once de la noche como está estipulado, sin que reciban sanción alguna, principalmente en colonias del noreste y oriente de la ciudad como Adoratrices, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, bulevar Guadalupano, tercer anillo de circunvalación, etc.

El dirigente cuestionó acremente que a ellos los obligan a cumplir con la orden. “¿De qué se trata? Por qué a nosotros como tiendas de abarrotes sí nos piden acatar. Ya estaba el personal de Reglamentos Municipales notificando y las patrullas haciendo rondines, pero sin que molestaran a las tiendas de conveniencia. ¿Qué pasó, de qué privilegio gozan?”.

Le exigen a la Presidencia Municipal que actúe en igualdad de condiciones, por lo que no van a quitar el dedo del renglón, teniendo en cuenta que la situación actual les ha perjudicado sobremanera, “no hay dinero ni trabajo, pero ese tipo de negocios no respetan el decreto, por lo que no hay igualdad”.

Aunque para la mayoría de las familias ha sido una cuesta de enero muy difícil lo es más para ellos, que dependen de la clientela, por lo que si esta tiene poco dinero habrá menos ventas y a ello debe agregarse la competencia desleal, y por si faltara algo hay escasez de algunos productos y el aumento desproporcionado en el precio de otros, como aceite, cigarros y refrescos, pero no queda otra opción que seguir adelante y esperar que la situación mejore, puntualizó Gilberto López.

COMBINACIÓN

Las condiciones sanitarias imponen nuevas formas de relación entre las empresa y el trabajador, por lo que aquellos que estén contagiados o tienen un síntoma son protegidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), extendiéndoles la incapacidad por el tiempo que deban guardarse en casa, asimismo las que se encuentran en paro técnico laboran al 50% y si entre el personal hay algunos que presenten problemas físicos las mismas compañías autoricen el retiro. En este sentido, la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) ha estado muy atenta para brindar el apoyo necesario a quien lo requiera, de manera que el problema no se extienda y al mismo tiempo quede protegido el paciente. El secretario general de la filial cetemista, José Alfredo González, subrayó que afortunadamente se ha tenido disponibilidad de las empresas para que los empleados puedan hacerse la prueba del coronavirus. Aunque hay preocupación por las condiciones que imperan, en gran medida ayuda que se pueda cumplir con el protocolo y al mismo tiempo cuidar que la producción no se vea afectada. El mayor problema se encuentra en las fábricas donde la labor es más manual y por consecuencia es mayor la cercanía o el contacto entre el personal, pero al mismo tiempo se les instruye de cómo pueden evitar ser infectados, no obstante cuando se tiene indicios de que ya ocurrió de inmediato se les manda a que se les haga la prueba y puedan determinarse los pasos a seguir. Es un período en que han podido constatar que hay patrones con un alto grado de responsabilidad, al apoyar económicamente a quienes son afectados y dándoles facilidades para que conozcan en qué estado se encuentran, lo que contribuye para que el problema no se extienda. Expresó su confianza en que pueda superarse esta etapa y pronto Aguascalientes sea un estado positivo en el semáforo epidemiológico, con lo que las actividades volverán a su nivel normal.

