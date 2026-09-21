Alrededor de 300 fallas geológicas se encuentran identificadas dentro del Valle de Aguascalientes y forman parte de un sistema relacionado con el hundimiento del terreno y la actividad sísmica, señaló Francisco Aguilar Valdéz, integrante del Colegio de Geólogos.

Explicó que las fallas permiten comprender los movimientos del subsuelo y que el crecimiento urbano ha hecho más visibles algunas de estas estructuras. Las fallas Oriente y Poniente son las principales estructuras que delimitan el valle y corresponden a fallas normales, en las que uno de los bloques se desplaza hacia abajo. Sin embargo, no son las únicas, pues existe un sistema amplio con estructuras en zonas de Jesús María, Pabellón de Arteaga, la colonia Estrella y el fraccionamiento Casa Blanca, entre otras.

Este sistema está relacionado con la subsidencia del Valle de Aguascalientes, aunque sus causas continúan bajo análisis. Una de las hipótesis relaciona el hundimiento con la extracción de agua, pero también deben considerarse factores geológicos. De acuerdo con las mediciones disponibles, existen zonas donde el hundimiento alcanza hasta nueve centímetros, aunque el comportamiento no es uniforme.

El especialista subrayó que las mediciones permiten determinar dónde se hunde el terreno, pero establecer las causas requiere estudios adicionales. Por ello, consideró necesario fortalecer la información sobre la estructura y el comportamiento del subsuelo.

Asimismo, planteó la necesidad de contar con una red de observación sísmica, la cual permitiría complementar estudios y determinar con mayor precisión la ubicación de los movimientos, su profundidad y las estructuras involucradas.