Para la dirigente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, María de Jesús Rangel Velázquez, este Día del Maestro hay poco que celebrar, ya que los docentes atraviesan problemas económicos y laborales que no son atendidos por las autoridades sindicales.

Argumentó que existen temas pendientes para los maestros de Aguascalientes, como la falta de basificación. Hasta la fecha, hay personal que trabaja bajo contrato o por medio de interinatos sin acceder a todas las prestaciones y servicios a los que deberían tener derecho.

Recordó que se ha desaparecido la educación especial y existen obstáculos que dificultan a los docentes ascender a mejores posiciones laborales debido a la operación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.

Otro motivo para reflexionar es el hostigamiento que sufren a diario cientos de maestros por parte de sus superiores y el otorgamiento de bonos raquíticos.

La maestra «Chuyita» refirió que en algunas ocasiones no se les otorga prima de antigüedad. De tal manera que este lunes, más allá de los festejos maratónicos, se debe trabajar en atender las necesidades que el sector ha venido arrastrando desde hace muchos años.

«Es un día de lucha, no un espacio para distraer y hacer que se olviden de la realidad», declaró. Además, los maestros jubilados continúan exigiendo el pago de la pensión en salarios mínimos y no en UMAS.

Los maestros enfrentan dos desafíos fundamentales: la baja remuneración y las condiciones laborales precarias, que dificultan su motivación y satisfacción profesional, y la falta de recursos y materiales educativos.