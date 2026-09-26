Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Hacienda (SHCP) decidió absorber el IEPS del diesel y aplicar un estímulo adicional de 1.1896 pesos por litro de combustible para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre.

Con esta medida, el Gobierno subsidiará cada litro del diesel con 8.55 pesos. Esta es la segunda semana que Hacienda decide aplicar un estímulo adicional al combustible, debido a los altos precios internacionales que se han registrado en las últimas semanas, derivados de la guerra en Medio Oriente.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda anunció que para esta semana se aplicará un estímulo de 100 por ciento al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS).

Esto significa que el erario absorberá los 7.3634 pesos por litro que se establecieron como cuota por IEPS y además aportará 1.1896 pesos por litro.

La medida busca evitar presiones inflacionarias debido a que el diesel es el principal insumo del sector autotransporte de carga, que mueve más de 70 por ciento de las mercancías en el País, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Además de la presión por el conflicto armado en Medio Oriente, el precio del diesel se vio presionado en los últimos días por el anuncio del Presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de establecer una prohibición temporal a las exportaciones del combustible de ese país.

El DOF establece, además, que Hacienda determinó un estímulo fiscal de 72.09 y 72.11 por ciento del IEPS de las gasolinas Magna y Premium, respectivamente.

Esto significa que el Gobierno renunciará a la recaudación de 4.83 pesos del impuesto por cada litro de Magna y de 4.08 pesos por Premium. En tanto, los consumidores deberán pagar esta semana 1.8701 y 1.5779 pesos por cada litro de Magna y Premium, en ese orden.