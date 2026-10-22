La clasificación de desapariciones como secuestros, el temor de las familias a denunciar y la falta de coordinación entre fiscalías impiden conocer la dimensión real del problema en Aguascalientes, advirtió Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género.

Señaló que los jóvenes de entre 17 y 30 años figuran entre los principales grupos afectados en los casos que acompaña la organización, con riesgos de desaparición y reclutamiento forzado. La activista respaldó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones en México y cuestionó que las autoridades federales desestimen sus señalamientos, sustentados en información de colectivos, organizaciones civiles y familiares de víctimas.

Explicó que algunos casos se registran como secuestros, mientras que otras familias evitan denunciar por temor a las autoridades. Ambas circunstancias contribuyen al subregistro y dificultan establecer cuántas personas continúan desaparecidas.

Añadió que la falta de coordinación entre fiscalías complica las investigaciones, especialmente cuando los casos ocurren en carreteras federales o involucran traslados entre Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. Indicó que también persisten obstáculos para atender a las familias y activar oportunamente los mecanismos de búsqueda. La organización ha acompañado a personas que llevan meses o años sin conocer el paradero de sus seres queridos.

Advirtió que algunas víctimas pueden ser sometidas a reclutamiento forzado e involucradas en actividades delictivas, por lo que pidió considerar la posibilidad de que hayan actuado bajo coerción.