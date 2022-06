Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La póliza de responsabilidad civil del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aumentaría más de 200 por ciento el próximo año, consideró THB México.

Si las aseguradoras pierden la confianza en la operación o hubiera un incidente grave, el costo de la póliza podría elevarse más de 200 por ciento, dijo Octavio Careaga, director de la empresa global de intermediación de seguros, reaseguros y gestión de riesgos.

«Por el contrario, si se demuestra que la operación es segura el costo sólo tendría un incremento de 10 a 15 por ciento, acorde al ajuste de las aseguradoras», añadió.

Los aeropuertos contratan pólizas con coberturas por entre 500 millones a mil millones de dólares.

«Recientemente surgieron dudas sobre el espacio aéreo, con los controladores, factores que pueden influir en la renovación de la póliza del AIFA, que vence en diciembre.

«La aseguradora puede cuestionar las medidas de seguridad que se toman para evitar cruce de rutas con el AICM», expresó Careaga.

Cuando se contrataron las pólizas, manifestó, se asumió que la operación del AIFA tenía los estándares que maneja el AICM y en el caso del Seneam se consideró que venía operando como siempre.

«A la empresa que asegura al AIFA le preocupa que se hagan las cosas mal y estos cuestionamientos surgirán al renovar la póliza.

«Lo que puede pasar es que incrementen mucho el costo o en un caso extremo no le den la cobertura y no pueda operar, lo cual vemos poco probable», comentó.

José Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), dijo que los incidentes se han reducido 90 por ciento.

Lo anterior, señaló, obedece a que se eliminaron las amenazas y agresiones contra los controladores y se les permitió tomar decisiones con base en su experiencia y pericia.

«Los pocos incidentes que han ocurrido han sido reportados por Seneam a la AFAC y SICT de manera regular, ya no se ocultan.

«Además, son revisados en mesas técnicas, donde participan ASPA, el Colegio de Pilotos, IATA, IFALPA, AFAC, Sinacta, para evitar que vuelvan a suceder», indicó.

Covarrubias aseguró que se restaurarán la función de los comités técnico, de capacitación y que mantienen reuniones con Ricardo Torres Muela, director general del Seneam, con el compromiso de corregir el desastre que dejó la anterior administración, sin precisar más al respecto.

En mayo pasado, el Sinacta denunció que desde el rediseño del espacio aéreo se habían notificado 100 incidentes, 30 de ellos de mayor gravedad por reducción en la separación de aeronaves.

De los 30 incidentes graves, 10 sucedieron en el AICM.

