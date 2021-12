Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aplicar más multas a todo tipo de contribuyentes es como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende elevar la fiscalización y la recaudación en el 2022.

Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Panamericana, aseguró que ya están llegando requerimientos que implican multas, cuando anteriormente sólo era una invitación para presentar la contribución.

«Se están incrementando las multas, ya no a grandes contribuyentes, sino a cualquier tipo de contribuyentes, sean personas físicas o personas morales», aseguró.

«Antes llegaba una invitación, si por ejemplo el contribuyente no pagaba su contribución de noviembre, se le enviaba una invitación para presentarla y con eso no había sanción. Ahora están llegando requerimientos que implican multas».

Alertó que hay casos en los que personas físicas con ingresos menores a 30 mil pesos reciben requerimientos por no haber presentado sus declaraciones en tiempo, con lo que deben pagar una multa.

«Eso le puede pasar a cualquier persona física, así tenga ingresos chiquitos de 10 mil, por honorarios mensuales y que no cumpla porque se le olvide y no presente declaración», advirtió.

Para Ríos, ésta será una forma en la que el SAT buscará compensar una eventual caída en la recaudación tributaria, sobre todo porque hay altas posibilidades de que las personas físicas cometan faltas sin alevosía.

Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincidió que en el 2022 habrá una mayor fiscalización porque se contemplan más multas.

Por ejemplo, cuando un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sea cancelado y el contribuyente no exponga la razón por la cual lo hace, la autoridad fiscal podrá aplicarle una sanción del 5 al 10 por ciento del monto del ingreso reportado en dicha factura.

Según el Presupuesto 2022, el Gobierno federal estima recaudar 3 billones 944 mil millones de pesos por ingresos tributarios, 6.4 por ciento más que lo esperado en el 2021, en el que el aumento anual ha sido menor a uno por ciento.

De enero a noviembre de este 2021, en el País se recaudaron 3 billones 209 mil millones de pesos por ingresos tributarios, 0.8 por ciento más real contra igual periodo del 2020.

