Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el País existen las condiciones económicas para elevar el salario mínimo por arriba del 15 por ciento para el próximo año, aseguró Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Explicó que si para este año el aumento fue de 15 por ciento, aún con todo y los efectos económicos de la pandemia, para el 2022 se puede conceder un ajuste mayor debido a que la economía está en recuperación.

«Las condiciones son mejores que el año pasado, para (las negociaciones) de este año hay condiciones para que esté por arriba del 15 por ciento porque la economía, si bien no se ha recuperado al 100 por ciento, sí vemos signos de recuperación claras en el empleo, porque ya alcanzamos los niveles pre pandemia, por lo menos en el sector formal. La economía está creciendo y el consumo se reactivó», dijo Munguía en entrevista.

Munguía adelantó que el 25 de noviembre la Conasami entra en sesión permanente para que los sectores que la conforman (patronal, obrero y gobierno) presenten sus propuestas de incremento al salario mínimo.

Los tres sectores inician negociaciones y a partir de diciembre se toma una decisión.

Este año, el salario mínimo general pasó de 123.22 a 141.70 pesos diarios. Y el de la frontera norte aumentó de 185.6 a 213.39 pesos diarios.

El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguró que para el final del sexenio, el Gobierno tiene como meta que el salario mínimo tenga un valor que sea de dos veces la línea de bienestar, que calcula Coneval, lo cual se ubicó en 226 pesos, al mes de octubre.

El funcionario admitió que debido a que la inflación se ha incrementado, el salario mínimo tiene menos poder de compra. Sin embargo, todavía se encuentra 8 por ciento por arriba de esta inflación.

No obstante, los salarios contractuales (aquellos que negocian los sindicatos) se han visto más afectados porque los incrementos negociados han estado por debajo de la inflación, en promedio, durante todo este año.

Esto afecta a alrededor de 2 por ciento de los trabajadores del país, según Munguía.

«Puede ser que los sindicatos negocien que un año no se incremente mucho el salario contractual pero le dicen a la empresa que el año que viene les compense. Conozco sindicatos que debido a la pandemia, han tratado de ser comprensivos con la empresa», explicó.

Calculó que el incremento a los salarios mínimos para el 2022 podría favorecer a unos 4.5 millones de trabajadores en el País que perciben un mini salario.