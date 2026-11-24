Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La combinación del aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral que comenzará el próximo año encarecerán alrededor de 16 por ciento el costo por hora de un trabajador que perciba dicha remuneración en 2027, estimó la Dirección de Estudios Económicos de Banamex.

Dicho incremento considera un ajuste salarial de 11 por ciento esperado por la institución financiera y un aumento de 4.3 por ciento derivado de la disminución de horas trabajadas.

«Tras el aumento de 13 por ciento en 2026, estimamos uno de 11 por ciento en 2027», indicó en una nota especial titulada «Salario mínimo 2027: el margen para nuevos incrementos se reduce», publicada este 23 de noviembre.

A la par, destacó que la negociación actual del aumento al salario mínimo gana relevancia ya que coincide con el inicio de la transición hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

«La coincidencia de ambas medidas podría amplificar el ajuste del costo laboral por hora, especialmente en empresas que no puedan compensarlo mediante mayor productividad, márgenes, precios o reorganización de turnos», advirtió.

La reforma establece una reducción gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar una jornada semanal de 40 horas, sin recortes en sueldos ni prestaciones.

«Así, para un trabajador de tiempo completo que gane el mínimo, el costo por hora aumentaría alrededor de 16 por ciento en 2027 (11 por ciento por el ajuste salarial y 4.3 por ciento por la menor jornada), mientras que hacia 2030 la reducción de horas por sí sola elevaría el costo laboral por hora en 20 por ciento», estimó Banamex.

«A ello se suma que el nuevo diseño eleva el máximo de horas extra semanales permitidas de nueve a 12, cuyo pago representa un costo adicional para las empresas que opten por esa vía».

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) serían particularmente vulnerables debido a su elevada proporción de trabajadores con salarios cercanos al mínimo, baja productividad y márgenes reducidos.

El impacto sería mayor en actividades intensivas en mano de obra, donde las posibilidades de absorber los mayores costos son limitadas.

El banco advirtió que el encarecimiento del trabajo podría desincentivar la creación de empleo formal y trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

De concretarse el aumento de 11 por ciento esperado por Banamex para el salario mínimo general, éste pasaría de 315.04 a 349.70 pesos diarios, unos 10 mil 630 pesos mensuales.

El Gobierno federal busca que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030, lo que implicaría mantener aumentos de doble dígito; sin embargo, los analistas de la institución consideraron que el margen para continuar con incrementos elevados se ha reducido.

Actualmente, explicaron, el salario mínimo representa 47.2 por ciento del salario promedio de cotización de los trabajadores formales, su nivel relativo más alto en 28 años.

Aunque los especialistas de Banamex reconocieron que la recuperación salarial ha contribuido a reducir la pobreza, remarcaron que nuevos aumentos podrían generar presiones sobre los costos empresariales y los precios.

«Si bien estos aumentos han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad, el salario mínimo se encuentra ya en su mayor nivel relativo desde 1988, lo que reduce el margen para seguir elevándolo sin generar presiones inflacionarias o afectar el empleo formal, especialmente la reducción gradual de la jornada laboral.

«Por ello, consideramos que deberían privilegiarse otras políticas con menores efectos adversos potenciales», anotaron los expertos en su análisis.