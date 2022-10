Magdalena Valtierra El Heraldo

El Cabildo de Aguascalientes aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos del Municipio capital para el ejercicio fiscal 2023, la cual contempla un presupuesto de 4 mil 390 millones de pesos y el incremento del 7% en impuestos.

En entrevista, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, aseguró que no se implementarán nuevos impuestos, y que el Ayuntamiento será responsable con la economía ciudadana, agregó que gran parte de los recursos que se reciban, serán destinados a obra pública y a garantizar servicios públicos de calidad, para la ciudadanía.

Con el visto bueno de los integrantes del cabildo, la Ley de Ingresos pasará al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.

En tanto, el edil señaló que una de las cuestiones que se contemplan para el ejercicio fiscal será un incremento del 7% del valor inflacionario, pues recordó que el mes de septiembre cerró con 8.7% y se proyecta cerrar el año con 8.5%, “entonces contemplamos incluso una inflación menor a la que tuvimos este año en promedio”, declaró.

La Ley de Ingresos para el próximo año, tiene una diferencia de 210 millones de pesos en comparación con 2022. Sin embargo, el alcalde explicó que esto no significa que vayan a contar con esos millones cuando la inflación sea superior al valor porcentual establecido.

Por su parte, Sergio Arturo Lozano González detalló que si bien no habrá nuevos impuestos, como resultado de la inflación, los ya existentes se incrementarán en un 7%, por ejemplo, el pago de derechos, el predial, entre otros, el único que no sufrirá cambios será el Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles.

Cabe mencionar que para Ley de Ingresos del ejercicio 2022 se autorizó el incremento del 2.4% para el ISABI, el cual generó ingresos a las arcas municipales hasta por 34 millones de pesos.