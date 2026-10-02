Por tercera ocasión, pero esta vez de manera multitudinaria, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales, cobertura total de plazas vacantes, abasto de insumos y una respuesta de las autoridades ante las deficiencias que enfrentan en hospitales y unidades médicas.

La movilización inició afuera de las instalaciones de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y posteriormente los trabajadores marcharon hasta la delegación estatal del IMSS, donde los inconformes dieron lectura a un pliego petitorio dirigido a las autoridades del instituto.

Mario Armando Vázquez Villalobos, enfermero general del Hospital General de Zona número 3, señaló que entre las principales inconformidades se encuentran la falta de personal, medicamentos e insumos. Subrayó que el déficit de trabajadores es uno de los problemas que más afecta la operación de las unidades.

Explicó que la situación es particularmente complicada en las áreas de urgencias, donde los pacientes pueden permanecer hasta tres días sin disponer de una camilla y ser atendidos en sillas, debido a la saturación y a la insuficiencia de personal médico y de enfermería.

En el pliego petitorio, los trabajadores exigieron, como primer punto, garantizar el 100% de cobertura de las plazas y de las necesidades de personal en las diferentes categorías y servicios del IMSS. Solicitaron cubrir las vacantes y establecer mecanismos para atender las ausencias por incapacidades, vacaciones, jubilaciones y otras circunstancias que reduzcan la plantilla.

Los trabajadores también manifestaron su inconformidad con los incrementos salariales otorgados al personal del IMSS, al considerar que los aumentos registrados en los últimos años han sido insuficientes.

Los manifestantes señalaron que esperarán la respuesta de las autoridades institucionales y sindicales para determinar las acciones siguientes, al advertir que mantendrán sus demandas laborales.