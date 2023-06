Nallely Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las altas temperaturas están impulsando más que antes las ventas en la Ciudad de México.

En los primeros 20 días de junio, las ventas de ventiladores, bebidas, gorras, protectores solares y otros artículos para mitigar el calor sumaron 3 mil 22 millones de pesos, un alza anual de 46.6 por ciento, según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Capital del País.

Sólo la colocación de ventiladores y aires acondicionados representaron en este periodo 56.4 por ciento del total de las ventas.

Sin embargo, para los negocios esto también podría tener impacto en el consumo del suministro eléctrico, aseguró José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco.

«Los centros de trabajo que no estaban preparados, porque la Ciudad de México no sufría estas temperaturas tan extremas, todos los centros de trabajo han requerido estos productos (ventiladores, sistemas de aire acondicionado o más refrigeradores) que sin duda generan una reactivación, pero también tendrán un recibo de luz más alto por uso de energía», pronosticó el directivo.

El pago del servicio eléctrico representa para las Pymes entre 2 y 4 por ciento de sus ventas, pero alcanza hasta 20 por ciento en grandes empresas.

Por ello, para la Canaco CDMX es necesario que las autoridades de CFE sean sensibles ante la mayor demanda de consumo energético de hogares y comercios para soportar las temperaturas.

«Lo que pedimos a la autoridad es que ya que lleguen estos montos, si son muy altos, para los que menos tienen, den alguna opción para sufragar estos gastos de manera gradual, que den mayor oportunidad en tiempo, por lo menos», acotó.

Hasta ahora los negocios de la Ciudad de México no registran cortes de suministro eléctrico de marera general, pero se han presentado apagones aislados en zonas densamente pobladas, reconoció Rodríguez.

«No tiene nada que ver con lo que está pasando en otros estados, donde se apagan comunidades enteras o municipios enteros, y eso es lo que preocupa a la sociedad», afirmó.