Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El promedio diario de homicidios dolosos aumentó en septiembre frente al mes anterior, al pasar de 40.9 a 42.2 víctimas, después de que agosto registró el nivel más bajo de los dos primeros años del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el repunte fue de 1.3 homicidios diarios, equivalente a 3.2 por ciento respecto de agosto, aunque el nivel de septiembre se mantuvo por debajo de los reportes del resto de la Administración.

«Como podemos observar la gráfica muestra una tendencia general a la baja a nivel nacional, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó más de 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 al pasar de 86.9 a 42.2 homicidios diarios», informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo.

La gráfica presentada en la mañanera refiere que el promedio había descendido de 47.6 homicidios diarios en mayo a 45.4 en junio, 42.7 en julio y 40.9 en agosto, antes de subir a 42.2 durante septiembre.

Figueroa destacó la comparación con el inicio de la Administración y señaló que el nivel de septiembre representa alrededor de 45 homicidios dolosos menos por día que los 86.9 registrados en septiembre de 2024.

«Esta disminución significa que en septiembre de 2026, se registraron 45 homicidios dolosos menos por día que en septiembre de 2024», afirmó.

El Secretariado Ejecutivo también comparó los meses de septiembre de cada año desde 2015 y reportó que el correspondiente a 2026 tuvo el promedio diario más bajo de ese periodo, pese al incremento respecto de agosto.

«Septiembre de 2026 es el septiembre más bajo desde 2015, como ya decía con un promedio de 42.2 homicidios dolosos al día», sostuvo Figueroa.

Según el informe, los datos presentados corresponden a información al 30 de septiembre y reportada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas.