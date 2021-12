Diana Gante Agencia Reforma

El incremento en los precios de los combustibles como gas LP y gasolinas de este año ya impactó a otros productos y a la economía de los consumidores.

Y es que, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) del Inegi, el gas LP se ha incrementado 19.41 por ciento en lo que va del año, la gasolina Premium aumentó 20.64 por ciento y la regular 12.32 por ciento.

Sin embargo, si se toma en cuenta la variación anual entre la segunda quincena de noviembre del año pasado y el mismo periodo de este 2021, las alzas son del 22.38 por ciento para el gas LP, 22.89 por ciento para la gasolina Premium y 15.16 por ciento para la gasolina regular.

Consuelo Aja, ama de casa de la Ciudad de México, dijo que ha optado por llenar sus tanques en las gaseras y no a través de un distribuidor porque le sale más barato y están mejor cargados.

«En los últimos meses sí había subido mucho, unos 13 pesos por litro, sólo en esta última ocasión que fui (a inicios de noviembre) noté que había bajado, pero en meses anteriores sí había subido muchísimo y no alcanza.

«En el camión ya el precio del tanque de 30 kilos estaba en 800 pesos y en las gaseras, que lo llenan mejor, me lo llenaron por 704 pesos», señaló en entrevista.

En agosto pasado, en respuesta al incremento al precio del gas LP, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció un tope de precios máximo para venta al público, pero éste siguió aumentando y fue hasta la última semana de noviembre cuando se registró una disminución en el precio del energético.

Arturo Carranza, especialista del sector, explicó que el incremento en el precio de los combustibles sí tiene un efecto internacional, debido a que la demanda de los energéticos ha sido mayor que los niveles de producción, aunado a fenómenos meteorológicos, como crudos inviernos, que han afectado la disponibilidad de los mismos.

«Este aumento es parte de las preocupaciones tanto del Banco de México (Banxico) como del Gobierno federal, en el sentido de que cuando los precios de los energéticos incrementan, muchos de los actores de las actividades económicas empiezan a trasladar esos incrementos a los consumidores.

«Productores que utilizan los energéticos como materia prima, si los energéticos suben lo trasladan a los productos y a su vez a los consumidores o los transportistas de los bienes y servicios. Es una cadena que se va trasladando al consumidor final y es donde se ven afectadas todas las familias mexicanas», explicó.

