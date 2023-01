Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En casi 12 años, el costo de las colegiaturas han aumentado entre 58.2 y 69 por ciento, pero el monto de las deducciones para los contribuyentes no se han actualizado.

Las deducciones entraron en vigor en febrero de 2011 como una medida para ayudar a las familias de clase media que envían a sus hijos a escuelas privadas en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o su equivalente.

En ese periodo, las colegiaturas de los niveles preescolar y primaria se han elevado 69 y 68.8 por ciento, respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi.

En tanto, las de secundaria y bachillerato aumentaron 61.6 y 58.2 por ciento, en ese orden.

En contraste, las deducciones anuales para el caso del nivel preescolar es de 14 mil 200 pesos desde entonces, mientras que la de primaria es de 12 mil 900 pesos, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para secundaria y bachillerato o su equivalente las deducciones se mantienen en 19 mil 900 y 24 mil 500 pesos.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha propuesto una actualización de los montos.

«El Estado debe evaluar que estas deducciones no se han actualizado desde 2011 y que las circunstancias económicas de nuestro País y el poder adquisitivo de las familias han cambiado de manera significativa», opinó Laura Grajeda, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que es necesario actualizar estas cantidades porque han perdido valor.

Consideró que el fisco no ha actualizado estas deducciones porque no le resulta conveniente, ya que eso significaría una menor recaudación.

La actualización de los montos a deducir se debería contemplar en el Paquete Económico o mediante un decreto presidencial, apuntó.

Hacer la actualización es una cuestión de voluntad, añadió.

Lo ideal sería actualizar las cantidades en función del incremento de las colegiaturas o por lo menos la inflación general del País, dijo.

Grajeda apuntó que mayores estímulos representan un mayor incentivo para pagar impuestos, lo que beneficiaría al Gobierno.

Mencionó que es importante que el Gobierno federal tome en cuenta que la educación es fundamental porque entre mejor preparados estén los ciudadanos habrá mayor probabilidad de lograr un crecimiento económico significativo.

Por ello estos estímulos son importantes y deben actualizarse, dijo.

Ambos expertos resaltaron que además de actualizar el monto de deducciones es importante que se puedan incluir el nivel de licenciatura.