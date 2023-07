Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer semestre de este año, el sector público reportó un subejercicio de 223 mil 586 millones de pesos, que se explica, en buena medida, por menores recursos erogados por Pemex y la Secretaría del Bienestar.

En dicho periodo, Pemex reportó un subejercicio de 75 mil 84 millones de pesos por menores erogaciones en inversión física y en servicios personales y generales, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda del segundo trimestre de 2023.

Estos recursos son parte del gasto programable, que es aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población.

En monto, le siguió la Secretaría del Bienestar con 60 mil 229 millones de pesos sin gastar, lo cual fue resultado de una reducción de recursos para programas como Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida atribuibles a cambios en las fechas de pago.

La Secretaría de Turismo sufrió un subejercicio de 33 mil 789 millones de pesos que implicó menores recursos destinados a proyectos de transporte de pasajeros de los que Hacienda no dio detalle.

Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo un gasto 17 mil 92 millones de pesos menor al proyecto por menores erogaciones en inversión financiera y física, según la Secretaría de Hacienda.

En informe de la Secretaría de Hacienda, se evidencia que los órganos autónomos también registraron subejercicios, entre ellos el INE que no gastó 649 millones de pesos, debido a que se destinaron menores recursos para las tecnologías de información y comunicaciones; y para la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sufrió un subejercicio de 170 millones de pesos que tuvo como consecuencia menores recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, así como para investigar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.

A su vez, el Inegi contó con 519 millones de pesos por un menor gasto para la producción y difusión de información estadística y geográfica, de acuerdo con la dependencia federal.

Derivado de los subejercicios, el gasto programable fue menor al que estaba previsto.

En el primer semestre de este año, sumó 2 billones 683 mil millones de pesos, que mostró una caída real de 0.9 por ciento respecto a igual periodo de 2022.

En contraste, el gasto no programable tuvo un aumento real anual de 15.7 por ciento al sumar un billón 201 mil millones de pesos.