Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En junio pasado, el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos se ubicó en 3.1 millones de barriles, un incremento de 520 por ciento respecto a enero de este año, de acuerdo con un análisis realizado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía.

En enero pasado, el huachicol fiscal sumó alrededor de 500 mil barriles, se desprende del documento.

Esto significa que en junio se importaron 102 mil barriles al día de diesel de manera ilegal, expone el análisis.

A tasa anual, el huachicol fiscal del diesel creció 24 por ciento en junio, se desprende del reporte del Observatorio Ciudadano de Energía.

«De acuerdo con las estimaciones que es posible hacer respecto a las importaciones ilegales provenientes de EU, el huachicol fiscal suministra actualmente 16 por ciento de la demanda total, habiendo alcanzado un pico de 26 por ciento en el año 2021.

«Estas cifras no incluyen el contrabando de diesel de otros países, y sabemos, por las noticias de las investigaciones del FBI en EU, que una parte del contrabando de diesel a México provino de Canadá», agregó el especialista.

En los últimos tres años, aproximadamente 25 por ciento del diesel procedente del vecino país ingresó de manera clandestina, señala Barnés de Castro.