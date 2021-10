Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio de las gasolinas ha aumentado 20.57 por ciento de diciembre de 2020 a esta semana, lo que ha impactado en el bolsillo de los mexicanos, quienes tienen que pagar más por los combustibles.

De acuerdo con datos de la plataforma PetroIntelligence, para el 18 de octubre la gasolina premium registró un precio promedio nacional de 22.33 pesos por litro, mientras que para esa misma fecha, pero de diciembre de 2020, el litro rondaba en 18.52 pesos, es decir, se registra un incremento del 20.57 por ciento.

En gasolineras de la CDMX el precio de ayer era de hasta 24.49 pesos como en la estación Shell V Power PL/1144/EXP/ES/2015 ubicada en Calzada de la Viga #1112.

En tanto, la gasolina regular se vendía el pasado lunes en 20.20 pesos por litro, contra los 17.93 pesos que costó en diciembre pasado, lo que refleja un aumento del 12.8 por ciento.

Alejandro Montufar, director de PetroIntelligence, explicó que el aumento en las gasolinas depende principalmente del alza en el precio internacional, lo que impacta a los consumidores finales y en la recaudación de la Secretaría de Hacienda.

«El precio internacional está aumentando, y está aumentando porque, a pesar de que ya se haya recuperado un poco la economía, la demanda de combustibles es mayor a la oferta. Si bien hemos visto un incremento en las estaciones de servicio, no ha sido en la misma proporción gracias a los estímulos (IEPS) que publica cada semana Hacienda», explicó.

El aumento en el precio del petróleo también se refleja directamente en el precio de las gasolinas. En diciembre del año pasado, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 30.86 dólares por barril y el promedio de octubre supera los 70 dólares.

A decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno ha logrado frenar los gasolinazos gracias a la aplicación de un subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

«Ahora, como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando el IEPS, ya se cobra sólo el 10 por ciento de lo que debe de cobrarse para que no se refleje el IEPS en el aumento al precio de la gasolina», dijo el Mandatario.