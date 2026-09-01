La presidenta de Canaco Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, denunció la presunta comercialización en México de vinos extranjeros que serían introducidos bajo otra clasificación y posteriormente vendidos como producto nacional, una práctica que consideró perjudicial para la industria vitivinícola mexicana.

En el contexto del anuncio de la próxima integración de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes al Parlamento de Comercio de América del Norte (NATP), la dirigente empresarial sostuvo que integrantes del sector han advertido sobre una posible competencia desleal derivada de la comercialización de vino procedente principalmente de Chile y España.

Habría producto que ingresa al país en bidones o contenedores declarado como jugo y que posteriormente sería envasado y etiquetado para su venta como vino mexicano, cuestionó.

La representante pidió a la Secretaría de Economía federal y a las autoridades aduaneras investigar el origen, clasificación y etiquetado de los productos que ingresan al país, a fin de determinar si existen irregularidades.

Acosta Herrera también señaló que los precios bajos de algunas botellas generan sospechas entre productores nacionales debido a los costos de producción que enfrenta la industria mexicana.

Acosta Herrera afirmó que la expectativa sobre el Parlamento es facilitar contactos comerciales, integración a cadenas de suministro, acceso a nuevos mercados, alianzas empresariales y oportunidades de capacitación e innovación, además de dar mayor visibilidad a la oferta productiva de Aguascalientes en un entorno regional más amplio.

El organismo al que se suma la cámara funciona como una plataforma de diálogo y cooperación empresarial trilateral, con participación en temas de infraestructura, regulación, competitividad, innovación tecnológica y desarrollo de proveedores, añadió.