Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Gobierno federal ha gastado más en seguridad pública y ha incorporado a miles de policías y militares en esa tarea, hay más violencia, la mayoría de los delitos ha ido al alza y se ha expandido la presencia criminal en el País por la atomización de los cárteles.

Un estudio estudio elaborado por AC Consultores, compara los primeros cuatro años de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador; arroja que la incidencia delictiva ha crecido 23 por ciento de manera global.

El homicidio se disparó 89 por ciento desde el periodo de Calderón y el crimen organizado incrementó «significativamente» las perturbaciones en la paz y el orden interno de los estados, pues pasó de tener a 11 estados catalogados «en emergencia», a 29, destaca el estudio elaborado por un grupo de expertos en temas de seguridad pública.

Señala que la incidencia ha ido al alza a pesar de que los presupuestos para el Ejército, la Marina y Seguridad Pública han ido en aumento consistentemente; a la fecha, prácticamente se destina el doble de recursos que con Calderón.

Por ejemplo, con el panista se canalizaron a la Secretaría de Defensa Nacional 50 mil millones de pesos en 2011 para esta función; el año pasado la cifra ascendió a 104 mil millones de pesos.

«Tienes más fuerza federal en las calles, pero más homicidios, entonces, a mayor inversión, resultados más lamentables», advirtió Alberto Capella, ex Secretario de Seguridad de Morelos, Tijuana y Quintana Roo, y socio fundador de AC Consultores.

Por su parte, Gustavo Rosas, ex funcionario del CISEN y director de AC Consultores alertó que mientras con Calderón había 8 grandes cárteles y 13 grupos regionales, este sexenio hay 11 carteles y 33 bandas locales.

«Hay una atomización de los grupos y un aumento de los grupos (criminales). Las alianzas y las facturas al interior de las organizaciones delictivas es lo que genera la violencia, no hay palabra de honor. Se escinden y se confrontan», observó Rosas.