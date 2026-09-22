Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Amazon se sumó a la lista de plataformas que han decidido subir el costo de sus suscripciones en el País.

A partir de este 21 de septiembre, la membresía mensual de Amazon Prime pasó de 99 a 129 pesos, un incremento de 30 por ciento, mientras que el plan anual aumentó de 899 a 945 pesos, equivalente a un alza de 5.1 por ciento.

Se trata de la primera actualización de precio desde el lanzamiento de Prime en México en 2016.

Para los usuarios actuales, la nueva tarifa comenzará a aplicarse en las renovaciones que ocurran a partir del 21 de octubre, dependiendo del ciclo de facturación de cada cuenta.

El ajuste mensual es considerablemente mayor al anual. Un usuario que mantenga Prime durante 12 meses pagando mes a mes desembolsará ahora mil 548 pesos, contra mil 188 pesos anteriormente. En contraste, contratar directamente la membresía anual por 945 pesos representa una diferencia de 603 pesos frente a realizar 12 pagos mensuales.

Cabe destacar que, pese al incremento, Prime permanece entre las membresías de menor precio frente a los principales servicios de video bajo demanda del País.

Por ejemplo, el plan de entrada de Netflix cuesta actualmente 139 pesos mensuales con anuncios; su plan Estándar sin publicidad alcanza 269 pesos y el Premium, 369 pesos. Netflix también incrementó sus tarifas este año: el plan con anuncios pasó de 119 a 139 pesos, el Estándar de 249 a 269 y el Premium de 329 a 369 pesos.

HBO Max tiene una tarifa de entrada de 149 pesos mensuales; su plan Estándar se ubica en 239 pesos y el Platino en 299 pesos, de acuerdo con precios vigentes recopilados en septiembre. Apple TV, por su parte, cobra 199 pesos mensuales por su servicio, sin anuncios.

No obstante, la membresía de Amazon no se limita al streaming, pues además de Prime Video, integra beneficios para compras y entregas dentro de su marketplace, además de Amazon Music, entre otros servicios.