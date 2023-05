Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el incremento de la actividad del Popocatépetl desde el pasado 19 de mayo, el semáforo de alerta volcánica pasó de nivel amarillo fase dos a fase tres por recomendación del Comité Científico que revisa la actividad del coloso.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, hizo ayer la actualización de la alerta.

Sin embargo, aseguró que el incremento que ha registrado el volcán en los últimos días no ha rebasado los niveles históricos observados anteriormente.

«Este es un dato mucho muy relevante. La actividad reciente no supera a la de los años de 2019; de 2013; de 2001 e incluso la de 1997.

«El 70 por ciento de las explosiones… desde septiembre del año pasado al día de ayer han sido 565, de las cuales, 398, es decir, el 70 por ciento han sido menores; sólo el 1 por ciento, es decir, tres de estas 565 explosiones han sido grandes.

«Este es el tamaño de la realidad que vemos en esta producción de explosiones, emite ceniza que posiblemente alcance a las poblaciones lejanas, incluso con algunos fragmentos incandescentes».

La funcionaria precisó que, según los parámetros indicados para la alerta volcánica fase tres, se registra actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad.

«En esta fase pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter; lluvias leves a moderadas de ceniza en poblaciones en el entorno y algunas ciudades lejanas; riesgo para la aviación; crecimiento importante de domos y posibilidades de expulsión de magma; explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distancias considerables; lluvias de cenizas notorias sobre las poblaciones y ciudades», indicó en conferencia de prensa.

Aseguró que se mantendrá una vigilancia del volcán a través del monitoreo visual y sísmico por parte del Cenapred las 24 horas del día los siete días de la semana.

Aseguró que ayer los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México y Felipe Ángeles reanudaron sus actividades de manera normal, así como el de Puebla, luego de la interrupción de sus actividades por la caída de cenizas.

«Los compañeros de Coordinación Nacional de Protección Civil se movilizaron a Puebla para verificar la señalética y rutas de evacuación, así como para establecer medidas de coordinación con el Gobierno del estado para la implementación de medidas de prevención, mitigación y preparación enmarcadas en el Plan Operativo del Volcán Popocatépetl.

«El día de mañana (hoy lunes), en compañía del Gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, llevaré a cabo un recorrido en territorio para supervisar las acciones de mejora de rutas de evacuación, la señalización; los refugios temporales y hacer una propuesta de difusión de acciones de protección y preparación en el sistema educativo», anticipó.

Velázquez afirmó que los recorridos también se harán en los estados en Morelos y Tlaxcala, donde las clases presenciales también fueron suspendidas en siete municipios.

De acuerdo con la funcionaria, el actual riesgo para la población es la caída de ceniza y lo que se recomienda es cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca; limpiar ojos y garganta con agua, no usar pupilentes, sino lentes de armazón y cerrar ventanas y permanecer en lo posible dentro de casa.

Óscar Zepeda, director general de Protección Civil, puntualizó que pasar de la fase 2 a la 3, lo que significa es que hay que «apretar todos los esquemas de coordinación y preparación antes de una alarma que implicará una actuación de los tres niveles de Gobierno».

El amarillo fase tres reporta un incremento que no es tan alto y no implica ni una movilización ni una evacuación en este momento.

Señaló que en Puebla hay 10 rutas de evacuación y 205 refugios temporales; en el Estado de México, 20 rutas de evacuación y 109 refugios; en Morelos, cinco rutas de evacuación y 450 refugios temporales, mientras que en Tlaxcala, siete rutas de evacuación y 25 refugios temporales.