Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a marzo de este año, la Secretaría de Gobernación, con Adán Augusto López al frente, gastó 843.6 millones de pesos más de lo que tenía programado para el periodo, es decir rebasó en 75 por ciento lo autorizado.

Así lo establece un estudio del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El principal aumento se dio bajo el concepto de «Conducción de la política interior».

Antes de dejar Gobernación para participar por la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López realizó giras por el País para «defender» las reformas del Ejecutivo federal.

En esa «Conducción de la política interior» tenía aprobado gastar 506.1 millones de pesos, pero lo aumentó a 902.1 millones, según el análisis.

En tanto, se recortaron los presupuestos de los programas para prevenir la violencia contra las mujeres, para la promoción y defensa de los derechos humanos y para el fomento a la construcción de la paz en México.

El subsidio para la búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas no sólo se redujo 34 por ciento, sino que no se ejerció un solo peso.

Además, el gasto de la Segob en el primer trimestre fue 13.1 por ciento más alto, en términos reales, respecto de lo ejercido en el mismo periodo de 2022.