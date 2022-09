Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXIO.-Por su posición en la ocupación o trabajo, en julio pasado, la población con percepciones no salariales fue de un millón 930 mil 790 personas a nivel nacional, lo que representó un incremento de 13.7 por ciento anual, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este modo, en México, la población ocupada con percepciones no salariales fue la de mayor aumento entre los trabajadores subordinados y remunerados, ya que el componente de asalariados avanzó 2.7 por ciento en el lapso referido a 37 millones 188 mil 837 personas.

Los asalariados, junto a los trabajadores con percepciones no salariales, sumaron 39 millones 119 mil 627 personas, según las cifras del instituto.

La población con percepciones no salariales considera a todas aquellas personas que en el desempeño de su actividad reconocen depender de un jefe o superior, pero sin recibir un salario como forma de pago, percibiendo otras modalidades tales como comisiones, honorarios, destajo, propinas, etcétera.

El incremento en el número de mexicanos que no recibe un salario como forma de pago permitió que ésta posición subiera su importancia en el total de la población ocupada, al pasar de una participación de 3.0 por ciento en julio de 2021 a 3.4 por ciento en el mismo mes del presente año.

Cabe mencionar que en México, el total de población ocupada asciende a 57 millones 435 mil 353 personas.

Al interior del total de población ocupada en el País, otra posición de la ocupación que figuró con aumento fue el componente de empleadores, con un alza de 9.7 por ciento en julio, respecto a igual mes del año pasado, para dar trabajo a 3 millones 19 mil 790 personas.