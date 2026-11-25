Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La pistola Beretta 92F del personaje de Bruce Willis, John McClane, en la película ‘Duro de Matar’, será subastada la próxima semana.

La pistola Beretta 92F que empuña el personaje de Bruce Willis, John McClane, en la icónica película de acción Duro de Matar, será subastada la próxima semana.

De acuerdo con TMZ, este objeto, utilizado durante el rodaje de la cinta, se ofrecerá en la «Premier Auction» que la casa Rock Island Auction Company (RIAC) celebrará del 4 al 6 de diciembre en Bedford, Texas.

En Duro de Matar, la Beretta de McClane es, prácticamente, un personaje más. Desde su vuelo a Los Ángeles y su cruzada en solitario para recuperar el Nakatomi Plaza de manos de Hans Gruber, hasta el momento en que la lleva pegada a la espalda con cinta adhesiva, esta icónica arma está presente desde el principio hasta el emocionante desenlace del filme.

Se trata de una de las dos pistolas Beretta 92F alquiladas a la legendaria empresa de Hollywood «Stembridge Gun Rentals» para la producción. En la copia de la factura original de 1987, que se incluye con el lote, esta pistola aparece registrada por su número de serie como parte del material alquilado a 20th Century Fox para el rodaje de Duro de Matar.

«Los objetos de recuerdo cinematográficos nos conectan con las películas y sus personajes de una forma realmente especial y tangible», afirmó Kevin Hogan, presidente de RIAC, en un comunicado de prensa.

«Esta Beretta no solo ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine, sino que además contribuyó a convertir la Beretta 92F en un modelo mundialmente conocido. Es el arma icónica de un héroe, y piezas de este calibre siempre generan una gran expectación».

Para los cinéfilos, es la oportunidad de poseer un elemento tangible de una de las películas de acción más influyentes de la historia; para los coleccionistas, se trata de un objeto de Hollywood excepcionalmente documentado, con una historia que trasciende la gran pantalla.

Duro de Matar ayudó a redefinir el cine de acción moderno gracias a Bruce Willis, quien se alejaba del arquetipo de estrella musculosa habitual en la época. Él representaba al hombre común: trabajador, duro, divertido y con sus propios defectos.

En 2017, la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos debido a su importancia cultural, histórica y estética.