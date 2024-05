Mauricio Angel Agencia Reforma

CDMX. – Consuelo Duval reveló que su relación con un hombre de 26 años terminó porque él la «ghosteó» (interrumpió abruptamente toda comunicación y contacto). En abril, la conductora había compartido en su programa Netas Divinas que estaba feliz con un joven al que le llevaba casi 30 años, pero, aunque esa relación la había llenado de vida, ahora se siente tranquila con la ruptura.

«No estaba bien, esa relación estaba en peligro porque él era muy joven y yo mucho mayor. Aunque para el amor no hay edades, tengo un hijo de esa edad, entonces el instinto protector dentro de una mujer… Está bien, también yo era peligrosa para él. ¿Qué tal si nos enamorábamos profundamente? Sí, estaba divino. Ahora busco paz, estabilidad, no olores, no ruidos, más que los de mis perros», expresó la actriz, de 55 años.

Además, por su tranquilidad, la actriz que dio voz a Elastigirl en Los Increíbles y a Maggie en Vacas Vaqueras, decidió perdonar a su empleada doméstica que en diciembre le robó joyas y dinero. Aunque la mujer aceptó su culpabilidad, Duval no presionó para que fuera encarcelada y optó por que recibiera su castigo en libertad.

«Ya se terminó, al menos para mí. Tuve un careo con ella, aceptó su responsabilidad. La perdoné porque tiene un hijo. Si algo tenía que aprender, ojalá lo haya aprendido», indicó Duval.