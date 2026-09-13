Su propia madre lo señaló por amenazas

Un hombre de 29 años fue detenido en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, luego de ser señalado por su propia madre como presunto responsable de amenazarla de muerte.

La intervención se registró tras un reporte por una supuesta riña en un domicilio ubicado sobre la calle María Luisa Mier, en el cruce con avenida Rodolfo Landeros.

Al llegar al lugar, policías municipales se entrevistaron con Rocío, de 55 años, quien manifestó que su hijo la había amenazado de muerte y aseguró que no era la primera ocasión en que ocurría una situación similar.

La mujer señaló al presunto responsable, quien se encontraba metros adelante y aparentemente intentaba retirarse del sitio.

Los uniformados le dieron alcance y, tras el señalamiento directo de la afectada, procedieron con la detención de Mario “N”, de 29 años.

Después de informarle el motivo de su arresto y sus derechos, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.