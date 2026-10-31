Su plan de proteína terminó sin fuerza ante la Policía

Una mujer de 24 años terminó detenida por policías municipales de Aguascalientes, luego de que presuntamente intentó salir de una tienda de autoservicio sin pagar varios productos alimenticios.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Tecnológico, en el fraccionamiento Ojocaliente, donde personal de seguridad detectó a una clienta que habría cruzado el área de cajas y la salida sin cubrir el importe de la mercancía.

De acuerdo con el reporte policial, los sensores de seguridad se activaron cuando la mujer intentaba abandonar el negocio. Al solicitarle su comprobante de compra, respondió que no contaba con él.

Personal de la tienda retuvo a la sospechosa y solicitó la intervención de las autoridades. Elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal acudieron al lugar y se entrevistaron con la encargada de protección del establecimiento.

La mujer, identificada como Diana “N”, de 24 años, fue señalada por el presunto robo de leche, dos envases de yogurt griego, una caja de proteína en polvo y un paquete de pasta integral, productos que fueron asegurados por los uniformados.