Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger Waters desató controversia al arremeter contra Bono, vocalista de U2, por emitir comentarios relacionados a la guerra en Gaza durante su residencia en el Sphere de Las Vegas.

Fue el 7 de octubre del año pasado cuando el intérprete de «With or Without You» aprovechó la exposición del escenario estadounidense para referirse al ataque registrado en el Festival de Música Supernova en Israel, después de que el servicio de rescate Zaka reportara que encontraron al menos 260 cadáveres.

«Ustedes saben a dónde están dirigidos nuestros corazones y nuestro enojo. Así que canten con nosotros y con esos hermosos muchachos en el festival de música», comentó.

«Temprano en la mañana del 7 de octubre, el Sol sale en el cielo del desierto. Estrellas de David, te quitaron la vida pero no pudieron quitarte el orgullo», cambió la letra de «Pride (In the Name of Love)», tema que no habían tocado durante su residencia.

Esto desató la molestia de Waters, quien criticó la forma en que el integrante de U2 abordó el conflicto entre Palestina e Israel.

«Mi madre me dijo que, cuando nos enfrentamos a problemas difíciles, lo primero que debemos hacer es leer, leer, leer, leer. Luego, la siguiente parte es fácil: hacer lo correcto. Cualquiera que conozca a Bono debería ir a tomarlo por los tobillos y sacudirlo. Hasta que deje de ser una enorme mierda.

«Tenemos que empezar a decirles a estas personas que su opinión es tan repugnante y degradante… defender a la entidad sionista (alguien que lucha por un Estado judío independiente). Lo que hizo en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida», criticó el cofundador de Pink Floyd, a través del canal de televisión Al Jazeera.

Waters ha ganado fama por su activismo y comentarios que han llegado a ser calificados como antisemitismo por ser un crítico del gobierno de Israel. Incluso el año pasado tuvo problemas para hospedarse en Colombia, Argentina y Uruguay, donde ofreció conciertos, ya que israelíes se quejaron de su postura en el conflicto bélico.