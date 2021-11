Un par de zacatecanos fueron detenidos por policías estatales en la Puerta de Acceso Oriente, tras ser sorprendidos en poder de varios envoltorios que contenían metanfetamina.

Se trata de quienes fueron identificados como Víctor Alfonso, de 33 años y Adrián, de 20 años, ambos originarios del estado de Zacatecas, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Narcomenudeo.

Su arresto se llevó a cabo cuando los policías estatales que estaban comisionados a la vigilancia en la Puerta de Acceso Oriente, que se ubica en la carretera federal No. 70 Oriente, a la altura del municipio de El Llano, se percataron del arribo de un automóvil VW Jetta, color azul que no portaba placas de circulación.

Por tal motivo le marcaron el alto al conductor, a fin de cuestionarlo sobre la falta de las láminas para poder circular.

Sin embargo, al detectar que tanto el conductor como su acompañante mostraban una actitud sumamente nerviosa, se les pidió que descendieran para practicarles una revisión corporal.

Aunque entre las pertenencias de ellos no se detectó nada extraño, al momento de revisar el interior del automóvil, encontraron unos envoltorios que contenían 19 gramos de metanfetamina.