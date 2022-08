El conductor de una camioneta murió aplastado, al sufrir un accidente tipo volcadura en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Los trágicos hechos se registraron el domingo a las 14:40 horas, en la carretera federal No. 71 La Providencia-Luis Moya, Zacatecas, a la altura del kilómetro 11+000, casi entronque con El Campestre, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

La persona fallecida fue identificada como Gustavo, de 50 años, con domicilio en la calle Real de Tepezalá, en el fraccionamiento Santa Isabel, municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta el lugar del accidente acudieron unidades de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, a cargo del comandante Edgar Solís; además de Bomberos Estatales, la ambulancia ECO-331 del ISSEA y elementos de la Guardia Nacional.

La víctima conducía una camioneta Chevrolet pick up, modelo 1998, color verde y con placas de circulación AA-0055-B de Aguascalientes.

Debido a que se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 71, perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, lo que provocó que diera varias volteretas hasta terminar en un sembradío.

Debido a que el señor Gustavo no llevaba puesto el cinturón de seguridad, al momento de la volcadura salió expulsado y al quedar tirado en el suelo, su propia camioneta lo aplastó al caerle encima, sufriendo una muerte instantánea.

Cabe destacar que al momento de la volcadura, se desprendió un tanque de gas que era utilizado como combustible por la camioneta, por lo que fue asegurado y retirado por el personal de Protección Civil Municipal, a fin de evitar el riesgo de una posible explosión.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.